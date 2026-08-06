Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage - Alkoholisiert mit dem E-Scooter unterwegs

Wiesmoor - Nach Unfall unerlaubt entfernt

Aurich - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Hinte - Brand einer Holzhütte

Aurich/Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Hage - Alkoholisiert mit dem E-Scooter unterwegs

Am Mittwochabend kontrollierten Polizeibeamte einen E-Scooter und dessen Fahrer auf der Bahnhofstraße in Hage. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 18-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der 18-Jährige muss sich jetzt im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens verantworten.

Wiesmoor - Nach Unfall unerlaubt entfernt

Am Sonntag, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr, wurde ein Dacia auf einem Parkplatz in der Straße "Am Ottermeer" geparkt. Ein Unbekannter beschädigte den Dacia beim Ein-/Ausparken und entfernte sich anschließend, ohne sich um den verursachten, vierstelligen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wiesmoor unter Telefon 04944 914050 zu melden.

Aurich - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Mittwochabend, gegen 21:00 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Motorrad die Straße "Georgswall". Der 24-Jährige verlor nach ersten Erkenntnissen die Kontrolle über das Motorrad und prallte gegen einen Zaun und danach gegen eine Laterne. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine überhöhte Geschwindigkeit und riskante Fahrweise des Motorradfahrers. Der 24-Jährige zog sich hierbei lebensgefährliche Verletzungen zu.

Sonstiges Geschehen

Hinte - Brand einer Holzhütte

Am Donnerstag, gegen 02:30 Uhr, geriet in der Straße "Am Schiefen Turm" eine Holzhütte in Brand. Der Schaden beläuft sich auf eine vierstellige Summe. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Norden unter Telefon 04931 9210 zu melden.

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