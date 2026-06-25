Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fußballbezogene Schmierereien an Hauswänden in Andisleben

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda beschädigten Unbekannte im Tatzeitraum von Dienstag bis Mittwoch zwei Hauswände mit großflächigen Schmierereien. In der Kirchstraße in Andisleben brachten die Täter mit schwarzer, roter und weißer Sprühfarbe mehrere Schriftzüge mit Fußballbezug an einem Gebäude an. Die Schmierereien hatten eine Größe von bis zu zehn Metern und verursachten einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Polizisten sicherten am Tatort Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. (DS)

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