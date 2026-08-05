Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Nachtragsmeldung zu einem aufgefundenen Gegenstand am Strand

Aurich/Wittmund (ots)

Durch die hinzugezogenen Entschärfer des Landeskriminalamts Niedersachsen konnte bestätigt werden, dass es sich um den zunächst angenommenen Stoff zur Herbeiführung von kontrollierten, kommerziellen Sprengungen handelte.

Aufgrund der Art und Beschaffenheit des Stoffes sowie der schnellen Absperrung bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt die Gefahr einer Umsetzung und somit Explosion, sodass auch keine Gefährdung für die Menschen auf Norderney bestand.

Der Gegenstand wurde geborgen, abtransportiert und die Absperrung wieder aufgehoben. Die Ermittlungen zur Herkunft des Gegenstands dauern an.

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