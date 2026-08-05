Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis gefahren

Neuharlingersiel - Nach Unfall unerlaubt entfernt

Esens - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis gefahren

Polizeibeamte kontrollierten in der Nacht zu Mittwoch einen Audi auf der Bentstreeker Straße. Während der Kontrolle stellten sie fest, dass der Fahrer, ein 18-Jähriger, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der 18-Jährige muss sich jetzt in einem Straf- und einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Neuharlingersiel - Nach Unfall unerlaubt entfernt

Am Montag, in der Zeit von 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr, wurde ein geparkter VW Passat durch einen bislang unbekannten Verursacher beschädigt. Der VW war zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz in der Straße Otzumer Balje geparkt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe einer niedrigen vierstelligen Summe zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund zu melden unter Telefon 04462 9110.

Esens - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Dienstag, um 10:15 Uhr, ereignete sich in Esens ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 70-Jähriger fuhr mit einem Hyundai auf der Neuharlingersieler Straße und beabsichtigte nach links in die Straße Norderwall einzubiegen. Hierbei stieß er mit dem entgegenkommenden, bevorrechtigten Motorradfahrer zusammen, wodurch sich der 65-jährige Fahrer schwer verletzte. Es entstand zusätzlich ein Schaden in fünfstelliger Höhe.

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