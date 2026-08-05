Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Marienhafe - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Norden - Pkw beim Ein-/Ausparken beschädigt

Norden - Nach Unfall mit Radfahrer von der Unfallstelle entfernt

Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Marienhafe - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Montag wurde in der Zeit von 15:35 Uhr bis 15:55 Uhr der Audi eines 33-Jährigen beschädigt. Der Audi war in dieser Zeit auf dem Parkplatz einer Bank in der Burgstraße geparkt. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der unbekannte Verursacher vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden liegt im Bereich einer niedrigen, vierstelligen Summe. Hinweise nimmt die Polizei Marienhafe entgegen unter Telefon 04934 910590.

Norden - Pkw beim Ein-/Ausparken beschädigt

Auf dem Parkplatz Deichstraße-Kakteenweg wurde am Dienstag, in der Zeit von 11:45 Uhr bis 13:00 Uhr, ein BMW geparkt. In der Zeit beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein-/Ausparken den BMW und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe einer niedrigen vierstelligen Summe zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norden - Nach Unfall mit Radfahrer von der Unfallstelle entfernt

Am Samstag, den 01.08.2026, um 11:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkw touchiert den 20-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt am Fahrbahnrand der Straße Leegelandweg mit seinem Fahrrad stand. Der Unbekannte entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den leicht verletzten 20-Jährigen oder den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

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