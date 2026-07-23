Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mit gestohlenem Roller Unfall gebaut

Bergneustadt (ots)

In der Nacht auf den 22. Juli (Mittwoch) stahlen Unbekannte in der Nordstraße ein abgestelltes Kleinkraftrad. Gegen 7:25 Uhr meldete dann ein Passant in der nur wenige Hundert Meter entfernten Friedhofstraße einen verunfallten Roller mit aufgebrochenem Zündschloss. Der Roller war augenscheinlich mit einem Holzzaun kollidiert und der unbekannte Fahrer hatte sich aus dem Staub gemacht. Der Roller wurde durch die Polizei sichergestellt. Der Eigentümer des Rollers hatte das Abhandenkommen seines Gefährts noch gar nicht bemerkt. Durch Befragungen in der Nachbarschaft, konnte der Tatzeitraum auf 2 bis 7 Uhr eingegrenzt werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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