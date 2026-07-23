Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Falschen Paketzusteller ins Haus gelassen

Lindlar (ots)

Gegen 10:25 Uhr am 22. Juli (Mittwoch) klingelte es an der Tür eines Einfamilienhauses in der Kölner Straße. Als die Haushälterin öffnete, stand ein vermeintlicher Paketbote vor ihr und erschlich sich unter einem Vorwand Zugang zum Haus. Die Haushälterin ließ den Unbekannten zu dem betagten Hauseigentümer in das Wohnzimmer und begab sich selbst wieder in die Küche. Während sich die Haushaltshilfe weiter in der Küche aufhielt, betrat augenscheinlich ein zweiter Unbekannter das Wohnhaus und begab sich mit dem Komplizen in das Obergeschoss. Als die 65-jährige Haushälterin Geräusche aus der oberen Etage vernahm, ging sie ebenfalls ins Obergeschoss. In ihrem Zimmer stellte sie dann den vermeintlichen Paketzusteller sowie einen zweiten, ihr unbekannten Mann fest. Die 65-Jährige versuchte, einen der Männer festzuhalten, und es kam zu einer Rangelei, bei der die Verglasung der Flurtür zu Bruch ging. Daraufhin flüchteten die beiden Tatverdächtigen fußläufig in Richtung der Straße "Wilhelm-Breidenbach-Weg". Die Haushälterin blieb unverletzt. Alarmierte Polizisten konnten den zwei Männern nicht mehr habhaft werden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellte die 65-Jährige fest, dass aus ihrer Geldbörse ein mittlerer zweistelliger Bargeldbetrag gestohlen worden war.

Laut Angaben der Haushaltshilfe waren beide Männer mit dunklen Westen mit roter Aufschrift bekleidet, wie sie Mitarbeitende von Kurierdiensten tragen. Einer der Männer wird als ca. 1,60 m-1,70 m groß und von korpulenter Statur beschrieben. Der Komplize wird als klein (ca. 1,50 m-1,60 m) und hager beschrieben. Der Überfall ereignete sich in der Lindlarer Ortsmitte. In unmittelbarer Nähe befindet sich eine Tankstelle.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell