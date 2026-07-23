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POL-GM: Brennendes Auto in Bergneustadt

POL-GM: Brennendes Auto in Bergneustadt
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Bergneustadt (ots)

Auf einem Parkplatz in der Brückenstraße ist in den frühen Morgenstunden des 23. Juli (Donnerstag) ein Fiat ausgebrannt. Der Notruf über ein brennendes Fahrzeug ging gegen 4:30 Uhr auf der Einsatzleitstelle der Polizei ein. Als die alarmierten Beamten sowie ein Löschzug der Bergneustädter Feuerwehr an dem Parkplatz eintrafen, stand die Front des Pkw bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr begann sofort mit der Brandbekämpfung und konnte das brennende Auto löschen. Die Brandursache ist bislang unklar. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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