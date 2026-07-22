Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt
Engelskirchen (ots)
Am Dienstagmorgen (21. Juli) gegen 06:40 Uhr fuhr ein 47-jähriger Radfahrer aus Wiehl auf dem Gehweg der Gelpestraße in Richtung Nochem. Zeitgleich befand sich im Einmündungsbereich zur Straße "Zum Dornbusch" eine 48-jährige Autofahrerin aus Engelskirchen. Beim Versuch, dem Auto auszuweichen, stürzte der 47-Jährige. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.
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