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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Engelskirchen (ots)

Am Dienstagmorgen (21. Juli) gegen 06:40 Uhr fuhr ein 47-jähriger Radfahrer aus Wiehl auf dem Gehweg der Gelpestraße in Richtung Nochem. Zeitgleich befand sich im Einmündungsbereich zur Straße "Zum Dornbusch" eine 48-jährige Autofahrerin aus Engelskirchen. Beim Versuch, dem Auto auszuweichen, stürzte der 47-Jährige. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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