POL-GM: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wiehl (ots) - In der Nähe der Straße "Hardt" hielt am Dienstag (21. Juli) gegen 10:30 Uhr ein großer silberner Pkw. Die zwei Männer im Pkw beabsichtigten, Obst zu verkaufen. Eine 86-Jährige erwarb mehrere Kilo Äpfel, Apfelsinen und Kartoffeln. Während die Männer die Ware in den Keller brachten, holte die Seniorin ihre Geldbörse. Nachdem sie die Männer bezahlt hatte, gaben die Männer vor, die Lieferung noch mal ...

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