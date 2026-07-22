Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Kupferkabel aus Lagerräumen gestohlen
Bergneustadt (ots)
Zwischen 13 Uhr am Sonntag (19. Juli) und 07:30 Uhr am Montag haben Unbekannte aus einer Lagerhalle in der Othestraße mehrere Meter Kupferkabel gestohlen. Die Diebe schnitten Stahlzäune auf und verschafften sich so Zugang auf das Firmengelände. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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