POL-GM: Kupferkabel aus Lagerräumen gestohlen

Gummersbach (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (19./20. Juli) haben sich Unbekannte Zutritt zum Untergeschoss eines Mehrparteienhauses in der Klosterstraße verschafft. Im Keller des Wohngebäudes brachen sie dann das Vorhängeschloss eines Kellerabteils auf. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde aus dem Kellerraum nichts entwendet. Wie die Kriminellen in das Kellergeschoss gelangten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in ...

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