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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Trickdiebe stehlen Geldbörse bei Obstverkauf

Wiehl (ots)

In der Nähe der Straße "Hardt" hielt am Dienstag (21. Juli) gegen 10:30 Uhr ein großer silberner Pkw. Die zwei Männer im Pkw beabsichtigten, Obst zu verkaufen. Eine 86-Jährige erwarb mehrere Kilo Äpfel, Apfelsinen und Kartoffeln. Während die Männer die Ware in den Keller brachten, holte die Seniorin ihre Geldbörse. Nachdem sie die Männer bezahlt hatte, gaben die Männer vor, die Lieferung noch mal kontrollieren zu wollen. Die Geldbörse hatte die 86-Jährige derweil in einem der Kellerräume gelegt. Als die Männer weg waren, stellte die Seniorin fest, dass ihre Geldbörse verschwunden war.

Die Männer werden wie folgt beschrieben: Einer war etwa 40 bis 45 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er hatte eine normale Statur und trug einen dunklen Pullover, eine blaue Trainingshose sowie blaue Turnschuhe. Er sprach Hochdeutsch. Der zweite Mann war etwa 30 bis 35 Jahre alt und circa 1,90 Meter groß. Er hatte eine schlanke, sportliche Statur und ein südosteuropäisches Erscheinungsbild.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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