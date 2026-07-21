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POL-GM: Einbrecher in Bomig unterwegs

POL-GM: Einbrecher in Bomig unterwegs
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Wiehl (ots)

Zwischen dem 17. Juli, 16 Uhr, und dem 20. Juli (Montag), 7 Uhr, waren Kriminelle in der Albert-Einstein-Straße in Wiehl-Bomig unterwegs. Auf dem Gelände eines Maschinenbaubetriebs, versuchten die Unbekannten, die Schiebetür eines Firmenfahrzeugs aufzuhebeln, scheiterten jedoch an der Verriegelung. Bei einem zweiten Firmenwagen schlugen sie die Heckscheibe ein und stahlen diverses Werkzeug von der Ladefläche.

Im weiteren Verlauf zerstörten die Einbrecher das Glaselement einer Zugangstür zum Firmengebäude und gelangten so in die Räumlichkeiten. Ob die Unbekannten über das Werkzeug hinaus noch Gegenstände aus der Firma stahlen, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergsicher-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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