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POL-GM: Motorrad kollidiert mit Telefonmast

POL-GM: Motorrad kollidiert mit Telefonmast
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Reichshof (ots)

In der Nacht zum 21. Juli (Dienstag) fuhr ein 45-Jähriger Gummersbacher auf der Eckenhagener Straße in Richtung Eckenhagen. In einer Linkskurve, unweit der Einmündung zur Straße "Breidenbacher Weg", kam der 45-Jährige mit seinem Motorrad nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte, rutschte über den geschotterten Untergrund und kollidierte schließlich mit einem Telefonmasten. Der schwerverletzte Gummersbacher ließ das Zweirad an der Unfallstelle zurück und entfernte sich fußläufig. Gegen 2:30 Uhr klingelte der Mann dann bei Angehörigen und berichtete von dem Unfall. Die Angehörigen alarmierten den Rettungsdienst.

Hinzu gerufene Polizeibeamte konnten bei dem 45-Jährigen den Schlüssel der verunfallten Yamaha auffinden. Da sich bei dem Mann Anhaltspunkte für Drogenkonsum ergaben, wurde ihm in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Verunfallte verblieb zur weiteren Behandlung im Krankenhaus. Ermittlungen ergaben, dass der Unfallfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis- und das Motorrad unterschlagen war. Die Yamaha wurde von der Polizei sichergestellt. Den 45-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. Zu welcher Uhrzeit sich der Verkehrsunfall ereignet hat, ist unklar.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergsicher-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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