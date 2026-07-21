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POL-GM: Schwerer Verkehrsunfall auf Parkplatz

POL-GM: Schwerer Verkehrsunfall auf Parkplatz
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Gummersbach (ots)

In Gummersbach-Niederseßmar kam es am 20. Juli (Montag) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 41-jährige Frau aus Gummersbach schwer verletzt wurde. Die 41-Jährige befand sich gegen 17:35 Uhr gemeinsam mit ihrem 11-jährigen Sohn auf einem Supermarktparkplatz in der Straße "Am alten Bahnhof". Während die Gummersbacherin neben ihrem Auto, an der geöffneten Fahrertür stand, kletterte der 11-Jährige auf den Fahrersitz des Citroen, drehte den Schlüssel im Zündschloss und trat auf das Gaspedal.

Der Citroen setzte sich daraufhin rückwärts in Bewegung. Die 41-Jährige wurde von der geöffneten Fahrertür umgestoßen, zwischen Tür und Boden eingeklemmt und mehrere Meter mitgeschleift. Das Auto kam erst zum Stehen, als es mit einem geparkten Volvo kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Volvo daraufhin gegen einen geparkten VW geschoben. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Mutter des 11-Jährigen wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr 11-jähriger Sohn wurde leicht verletzt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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