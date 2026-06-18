POL-HS: Kind bei Verkehrsunfall verletzt
Geilenkirchen-Kraudorf (ots)
Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, 17. Juni, gegen 13.45 Uhr, in der Ortschaft Kraudorf ereignete, wurde ein 7-jähriger Junge verletzt. Er überquerte hinter einem Bus die Fahrbahn und wurde dabei vom Pkw VW einer 72-jährigen Fau erfasst. Durch den Aufprall wurde der Junge leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell