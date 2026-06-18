POL-HS: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Übach-Palenberg-Übach (ots) - Am Dienstag, 16. Juni, wurde eine 61-jährige Frau aus Übach-Palenberg durch einen angeblichen Spendensammler betrogen. Dieser machte die Frau gegen 14 Uhr an einem Geschäft an der Straße Am Wasserturm auf sich aufmerksam und bedeutete ihr, dass er für Gehörlose sammeln würde. Die hilfsbereite Dame spendete mit ihrer EC-Karte über ein Kartenlesegerät fünf Euro. Später musste sie ...

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