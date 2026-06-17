Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Übach-Palenberg (ots)

Am 17.06.2026 gegen 18:42 Uhr kam es auf der Straße Rathausplatz in Übach Palenberg zu einem Alleinunfall eines Motorrads. Nach ersten Erkenntnissen verlor der 27-jährige Kradfahrer, aus noch ungeklärten Gründen, die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Dabei wurde er nach Zeugenangaben mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus Geilenkirchen eingeliefert. Der Rathausplatz wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Diese dauern zurzeit noch an.

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