POL-HS: Brennendes Heu

Erkelenz (ots) - An der Straße Johannismarkt wurden am Montag, 15. Juni, durch einen Anwohner gegen 9.55 Uhr, brennende Zeitungen vor einem Wohnhaus aufgefunden und gelöscht. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei Zeugen. Wer hat etwas beobachtet oder Personen gesehen, die mit dem Brand in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 ...

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