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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unfall zwischen Fahrrad und E-Scooter/ Polizei sucht E-Scooter-Fahrerin

Hückelhoven-Hilfarth (ots)

Am Dienstag, 16. Juni ereignete sich gegen 15.20 Uhr an der Braunstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem 10-jährigen Radfahrer und der Fahrerin eines E-Scooters. Der Junge war mit seinem Fahrrad auf einem Weg an einem Spielplatz an der Breite Straße/ Braunstraße unterwegs. An der Einmündung beider Straßen kam es zum Zusammenstoß mit dem E-Scooter einer unbekannten Jugendlichen, die von hinten gegen das Fahrrad prallte. Durch den Aufprall stürzte der Junge zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Scooter-Fahrerin habe auf türkischer Sprache etwas zu dem Verletzten gesagt und sich dann über die Breite Straße in Richtung Goethestraße entfernt, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Sie hatte ein südländisches Erscheinungsbild, war etwa 15 bis 16 Jahre alt, zirka 170 bis 180 Zentimeter groß und war schwarz gekleidet. Bei ihrem Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen E-Scooter. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei die jugendliche E-Scooter-Fahrerin. Sie wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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