POL-HS: Werkzeugtasche aus Pkw entwendet
Heinsberg-Porselen (ots)
Aus einem an der Ullrichstraße parkenden Pkw wurde zwischen 18 Uhr am Samstag (13. Juni) und 5.50 Uhr am Montag (15. Juni) eine Werkzeugtasche entwendet. Um an ihre Beute zu gelangen, beschädigten die Täter das Schloss der Beifahrertür.
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