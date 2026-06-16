POL-HS: Werkzeugtasche aus Pkw entwendet

Übach-Palenberg-Scherpenseel (ots) - Am Samstag, 14. Juni, befuhr ein 18-Jähriger aus Übach-Palenberg die Ortschaft Scherpenseel mit seinem Pkw Ford und kam in einer Kurve ins Schleudern. Dabei geriet er zunächst in den Grünstreifen und dann ins angrenzende Feld. Dort überschlug sich der Pkw und kam etwa 20 Meter von der Straße entfernt zum Stehen. Der Unfallfahrer verletzte sich leicht. Seine beiden Mitfahrer, ...

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