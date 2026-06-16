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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Werkzeugtasche aus Pkw entwendet

Heinsberg-Porselen (ots)

Aus einem an der Ullrichstraße parkenden Pkw wurde zwischen 18 Uhr am Samstag (13. Juni) und 5.50 Uhr am Montag (15. Juni) eine Werkzeugtasche entwendet. Um an ihre Beute zu gelangen, beschädigten die Täter das Schloss der Beifahrertür.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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