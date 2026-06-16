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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeugaufbruch beobachtet

Wassenberg-Orsbeck (ots)

Ein Anwohner der Straße An St. Martinus bemerkte am 12. Juni (Donnerstag), gegen 3.45 Uhr, eine unbekannte Person am Fahrzeug seines Nachbarn. Die Scheibe des Fahrzeugs war eingeschlagen und der Täter versuchte Gegenstände aus dem Inneren zu entwenden. Dies gelang ihm auch und er entfernte sich anschließend mit einem Pkw. Daraufhin informierte der Nachbar die Polizei. Das Fahrzeug des Tatverdächtigen konnte kurz darauf durch die niederländische Polizei angehalten und kontrolliert werden und die Personalien des Fahrers wurden festgestellt. Gegen den Tatverdächtigen wurde durch die Polizei Heinsberg eine Anzeige gefertigt. Die Ermittlungen zur Tat wurden aufgenommen und dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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