Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Nord-IMK in Rostock - Auftaktbilder und Pressegespräch

Schwerin (ots)

Die Innenminister der norddeutschen Bundesländer treffen sich am 11. Juli 2025 zur sogenannten Nord-Innenministerkonferenz (Nord-IMK) auf dem Gelände des Marinekommandos in Rostock. Die Konferenz ist das Gremium der fünf norddeutschen Innenminister in Deutschland, die sich regelmäßig austauschen.

Im Rahmen der Konferenz wird es folgende Pressetermine geben:

Freitag, 11. Juli 2025 - Fototermin - Auftaktbilder und Gruppenfoto

Auftaktbilder/Gruppenfoto nach dem Ankommen der Gäste auf dem Gelände des Marinekommandos Rostock durch Gastgeber Innenminister Christian Pegel.

Termin: ca. 9.50 Uhr (Zugang für Pressevertreter ab 9 Uhr möglich)

Ort: Bundeswehr Hanse-Kaserne, Kopernikusstraße 1, 18057 Rostock

Pressegespräch:

Termin: ca. 15.30 Uhr

Ort: Bundeswehr Hanse-Kaserne, Kopernikusstraße 1, 18057 Rostock

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Zur besseren Planung wird um eine vorherige Anmeldung bis Donnerstag, 10. Juli 2025, 15 Uhr, unter der Telefonnummer 0385/588 12003 oder per E-Mail an presse@im.mv-regierung.de gebeten.

