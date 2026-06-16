PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brennende Zeitungen aufgefunden
Zeugensuche

Erkelenz (ots)

An der Straße Johannismarkt wurden am Montag, 15. Juni, durch einen Anwohner gegen 9.55 Uhr, brennende Zeitungen vor einem Wohnhaus aufgefunden und gelöscht. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei Zeugen. Wer hat etwas beobachtet oder Personen gesehen, die mit dem Brand in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 16.06.2026 – 13:00

    POL-HS: Fahrzeugaufbruch beobachtet

    Wassenberg-Orsbeck (ots) - Ein Anwohner der Straße An St. Martinus bemerkte am 12. Juni (Donnerstag), gegen 3.45 Uhr, eine unbekannte Person am Fahrzeug seines Nachbarn. Die Scheibe des Fahrzeugs war eingeschlagen und der Täter versuchte Gegenstände aus dem Inneren zu entwenden. Dies gelang ihm auch und er entfernte sich anschließend mit einem Pkw. Daraufhin informierte der Nachbar die Polizei. Das Fahrzeug des ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 13:00

    POL-HS: Werkzeugtasche aus Pkw entwendet

    Heinsberg-Porselen (ots) - Aus einem an der Ullrichstraße parkenden Pkw wurde zwischen 18 Uhr am Samstag (13. Juni) und 5.50 Uhr am Montag (15. Juni) eine Werkzeugtasche entwendet. Um an ihre Beute zu gelangen, beschädigten die Täter das Schloss der Beifahrertür. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 14:00

    POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

    Kreis Heinsberg (ots) - Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden: Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss: - Erkelenz: Bauxhof (BTM) - Hückelhoven-Baal: Bahnstraße (Alkohol) - Übach-Palenberg-Frelenberg: In der Mulde (Alkohol) - Übach-Palenberg-Marienberg: Grenzweg (Alkohol) - Übach-Palenberg-Scherpenseel (Alkohol/BTM) Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren