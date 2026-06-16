Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brennende Zeitungen aufgefunden

Zeugensuche

Erkelenz (ots)

An der Straße Johannismarkt wurden am Montag, 15. Juni, durch einen Anwohner gegen 9.55 Uhr, brennende Zeitungen vor einem Wohnhaus aufgefunden und gelöscht. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei Zeugen. Wer hat etwas beobachtet oder Personen gesehen, die mit dem Brand in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell