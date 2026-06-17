Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Betrügerischer Spendensammler

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Übach-Palenberg-Übach (ots)

Am Dienstag, 16. Juni, wurde eine 61-jährige Frau aus Übach-Palenberg durch einen angeblichen Spendensammler betrogen. Dieser machte die Frau gegen 14 Uhr an einem Geschäft an der Straße Am Wasserturm auf sich aufmerksam und bedeutete ihr, dass er für Gehörlose sammeln würde. Die hilfsbereite Dame spendete mit ihrer EC-Karte über ein Kartenlesegerät fünf Euro. Später musste sie feststellen, dass stattdessen jedoch ein hoher dreistelliger Betrag abgebucht wurde. Daraufhin erstattete sie Anzeige. Der Täter war etwa 25 Jahre alt, wirkte südländisch und war zirka 165 Zentimeter groß. Er hatte auffällige Tattoos auf den Armen - römische Zahlen am linken inneren Bizeps und den Schriftzug eines Frauennamens auf dem rechten inneren Bizeps. Er hatte kurze dunkle Haare und war mit einem hellen Shirt und Jeans bekleidet. Wer hat den angeblichen Spendensammler ebenfalls gesehen oder kann evtl. Angaben zu einem Fahrzeug machen, mit dem er angereist ist? Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 4 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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