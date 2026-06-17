POL-HS: Einbruch in Kindergarten

Heinsberg-Dremmen (ots) - Gegen 21.50 Uhr wurde am Dienstag (16. Juni) auf einem Feld an der Lütticher Straße festgestellt, dass Heu in Brand stand. Durch den Eigentümer konnten die Brandnester eigenständig gelöscht werden. Die Ermittlungen dazu, wie es zu dem Brand kommen konnte, wurden durch die Polizei aufgenommen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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