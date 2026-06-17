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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Kindergarten

Hückelhoven-Hilfarth (ots)

Bei einem Einbruch in einen Kindergarten an der Ingelmannstraße, zwischen dem 15. Juni (Montag) und dem 16. Juni (Dienstag), wurde Bargeld entwendet sowie ein Tablet. Die Täter drangen gewaltsam durch eine Tür ins Gebäude ein.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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