POL-HS: Einbruch in Kindergarten
Hückelhoven-Hilfarth (ots)
Bei einem Einbruch in einen Kindergarten an der Ingelmannstraße, zwischen dem 15. Juni (Montag) und dem 16. Juni (Dienstag), wurde Bargeld entwendet sowie ein Tablet. Die Täter drangen gewaltsam durch eine Tür ins Gebäude ein.
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