Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Drei Katzen, zwei Einsätze. Feuerwehr Weinheim an Pfingsten zu zwei Katzenrettungen alarmiert

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Weinheim (ots)

Weinheim. Gleich zwei Mal wurde die Feuerwehr Weinheim am Pfingstwochenende zu Tierrettungen alarmiert. In beiden Fällen ging es um Katzen, die sich aus Sicht der Anrufer in einer hilflosen Lage befanden.

Der erste Einsatz ereignete sich am Sonntagabend gegen 23 Uhr in der Breslauer Straße am Rolf Engelbrecht Haus. Gemeldet wurden zwei Katzen auf einem Dach. Die Feuerwehr rückte zur Erkundung an und bereitete erste Maßnahmen vor. Vor Ort zeigte sich jedoch schnell, dass für die Tiere keine akute Gefahr bestand. Noch während der Lageerkundung kamen beide Katzen selbstständig und unverletzt vom Dach herunter. Ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr war dadurch nicht erforderlich und die Einsatzkräfte konnten den Einsatz zeitnah beenden.

Ein weiterer Einsatz folgte am Montagabend gegen 20 Uhr im Bereich Schlosspark an der Rote Turmstraße. Dort befand sich eine Katze in einem Baum. Diese machte mit miauen auf sich aufmerksam. Zur Unterstützung der Rettung rückte die Feuerwehr unter anderem mit einer Drehleiter an. Für das Aufstellen der Drehleiter und die Durchführung der Maßnahmen musste die Rote Turmstraße im Bereich des Schlossparks kurzzeitig gesperrt werden.

Die Einsatzkräfte verschafften sich über den Korb der Drehleiter Zugang zum Tier. Während des Rettungsversuchs reagierte die Katze jedoch instinktiv und ergriff eigenständig die Flucht. Die Katze verließ den Baum schließlich selbstständig und entfernte sich unverletzt aus dem Schlosspark. Der Einsatz konnte daraufhin beendet werden.

Die Feuerwehr Weinheim unterstützt grundsätzlich auch bei Tierrettungen und hilft, wenn Tiere tatsächlich in einer akuten Notlage sind. Gerade bei Katzen zeigt sich jedoch immer wieder, dass die Tiere häufig selbstständig einen sicheren Weg zurückfinden. Viele Katzen suchen zunächst erhöhte Plätze auf und verlassen diese nach einiger Zeit eigenständig wieder. Auch Rettungsversuche führen oftmals dazu, dass die Tiere aus eigener Kraft flüchten. Deshalb wird jede Lage individuell bewertet und abgestimmt, welche Maßnahmen erforderlich und verhältnismäßig sind.

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