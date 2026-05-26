Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Mehrere Brandeinsätze beschäftigen Feuerwehr über das Pfingstwochenende

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Weinheim (ots)

Weinheim. Die Feuerwehr Weinheim wurde über das Pfingstwochenende und am Pfingstmontag zu mehreren Brandeinsätzen im Stadtgebiet alarmiert. Bereits am Freitagabend kam es im Bereich der Bundesstraße 3 bei Hohensachsen zu einem Feuer im Feldbereich zwischen der RNV Haltestelle und der Kaiserstraße. Vor Ort stellte die Feuerwehr ein nicht ordnungsgemäß abgelöschtes Feuer fest und löschte dieses ab. Die Polizei Weinheim übernahm nach Abschluss der Löscharbeiten die Einsatzstelle.

Am Pfingstmontag gegen 19 Uhr wurde die Feuerwehr erneut nach Lützelsachsen alarmiert. Auf einem Spielplatz in der Straße Am Pilgerhaus brannten Rindenmulch sowie ein Spielgerät in Form eines drehbaren Rondells. Die Einsatzkräfte gingen mit einem C Rohr zur Brandbekämpfung vor und verhinderten eine weitere Ausbreitung des Feuers. Anschließend wurden umfangreiche Nachlöscharbeiten durchgeführt. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei Weinheim nahm die Ermittlungen auf.

Nur wenige Stunden später gegen 21:30 Uhr folgte der nächste Einsatz im Feldbereich Höhe Waidallee. Ursprünglich war der Bereich Hammerweg als Einsatzstelle gemeldet worden, nach intensiver Suche und durch Einweiser konnte die Einsatzstelle gefunden werden. Vor Ort brannten Kunststoffteile sowie Spraydosen im Bereich eines Feldes nahe der Bahnlinie. Aufgrund der sichtbaren Rauchentwicklung gingen mehrere Notrufe bei der Integrierten Leitstelle Rhein Neckar ein. Die Einsatzkräfte löschten den Kleinbrand mit mehreren Kübelspritzen ab und kontrollierten den Bereich anschließend auf weitere Glutnester. Auch hier hat die Polizei Weinheim die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Nach diesem Einsatz wurde die Feuerwehr kurz vor 23 Uhr zu einem gemeldeten Brandgeruch in einem Zweifamilienhaus in der Kaiserstraße in Hohensachsen alarmiert. In einer verrauchten Küche stellte sich ein Wasserkocher als Ursache heraus, der ohne Wasser in Betrieb gewesen war und zu qualmen begonnen hatte. Zwei Personen wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Das Gebäude wurde belüftet und anschließend an die Bewohner übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell