PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kind stürzt von Balkon

Reichshof (ots)

Am Sonntag (19. Juli) gegen 14:15 Uhr stürzte ein einjähriges Mädchen von einem Balkon im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Unter der Burg". Da zunächst von lebensgefährlichen Verletzungen ausgegangen wurde, brachte ein Rettungshubschrauber das Kind in eine Kölner Klinik. Inzwischen gibt es jedoch gute Nachrichten: Das Mädchen konnte auf die Normalstation verlegt werden und befindet sich außer Lebensgefahr.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Nach aktuellem Stand gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 21.07.2026 – 11:15

    POL-GM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Bergneustadt (ots) - Ein 74-jähriger Gummersbacher wollte am Montag (20. Juli, 10 Uhr) mit seinem Mini Cooper von der Straße "Am Wäcker" auf die Kölner Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 70-Jährigen auf seinem Fahrrad, welcher auf dem Geh- und Radweg entlang der Kölner Straße in Richtung Derschlag unterwegs war. Der 70-jährige Bergneustädter stürzte auf die Fahrbahn und zog sich schwere ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 11:15

    POL-GM: Einbruch in Schule - 30 Tablets gestohlen

    Radevormwald (ots) - Über das Wochenende vom 10. bis 13. Juli (Montag) sind Unbekannte in eine Grundschule in der Lessingstraße eingebrochen. Über ein Fenster gelangten die Einbrecher in einen Klassenraum, stahlen 30 iPads und flüchteten unerkannt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergsicher-kreis@polizei.nrw.de entgegen. ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 11:11

    POL-GM: 37-Jähriger leistet nach Trunkenheitsfahrt Widerstand

    Nümbrecht; Wiehl (ots) - Nach einem Zeugenhinweis auf eine Trunkenheitsfahrt auf der L336 bei Nümbrecht-Bierenbachtal beabsichtigte die Polizei am Samstag (18. Juli) gegen 21:34 Uhr, einen 37-jährigen Motorradfahrer in Wiehl zu kontrollieren. Auf Anhaltesignale der Polizei reagierte der 37-Jährige aus Wiehl zunächst nicht. Als er in einer Wohnsiedlung in Oberbantenberg anhielt, reagierte er aggressiv, widersetzte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren