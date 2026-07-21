Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kind stürzt von Balkon

Reichshof (ots)

Am Sonntag (19. Juli) gegen 14:15 Uhr stürzte ein einjähriges Mädchen von einem Balkon im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Unter der Burg". Da zunächst von lebensgefährlichen Verletzungen ausgegangen wurde, brachte ein Rettungshubschrauber das Kind in eine Kölner Klinik. Inzwischen gibt es jedoch gute Nachrichten: Das Mädchen konnte auf die Normalstation verlegt werden und befindet sich außer Lebensgefahr.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Nach aktuellem Stand gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

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