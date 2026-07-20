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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 37-Jähriger leistet nach Trunkenheitsfahrt Widerstand

Nümbrecht; Wiehl (ots)

Nach einem Zeugenhinweis auf eine Trunkenheitsfahrt auf der L336 bei Nümbrecht-Bierenbachtal beabsichtigte die Polizei am Samstag (18. Juli) gegen 21:34 Uhr, einen 37-jährigen Motorradfahrer in Wiehl zu kontrollieren. Auf Anhaltesignale der Polizei reagierte der 37-Jährige aus Wiehl zunächst nicht. Als er in einer Wohnsiedlung in Oberbantenberg anhielt, reagierte er aggressiv, widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen und beleidigte die Polizisten. Da die Beamten Alkoholgeruch bei dem 37-Jährigen feststellten, musste er mit auf die Wache, um eine Blutprobe abzugeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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