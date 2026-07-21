Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt
Bergneustadt (ots)
Ein 74-jähriger Gummersbacher wollte am Montag (20. Juli, 10 Uhr) mit seinem Mini Cooper von der Straße "Am Wäcker" auf die Kölner Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 70-Jährigen auf seinem Fahrrad, welcher auf dem Geh- und Radweg entlang der Kölner Straße in Richtung Derschlag unterwegs war. Der 70-jährige Bergneustädter stürzte auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.
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