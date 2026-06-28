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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung auf der L108 zwischen Uhler und Kastellaun am 28.06.2026

Koblenz (ots)

Am Sonntag, den 28.06.2026, zwischen 12:05 Uhr - 12:15 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer eine Straßenverkehrsgefährdung auf der L108 zwischen Uhler und Kastellaun. Hierbei fuhr der vor ihm fahrende SUV Schlangenlinien und zog bei Gegenverkehr auf die Gegenfahrbahn, sodass es zu gefährlichen Situationen mit entgegenkommenden Verkehrsteilnehmern kam.

Die Polizeiinspektion Simmern sucht Geschädigte des genannten Vorfalls.

Es wird um telefonische Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06761 921-0 gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz

Telefon: 0261-103-0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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