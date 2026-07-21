Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Schule - 30 Tablets gestohlen

Radevormwald (ots)

Über das Wochenende vom 10. bis 13. Juli (Montag) sind Unbekannte in eine Grundschule in der Lessingstraße eingebrochen. Über ein Fenster gelangten die Einbrecher in einen Klassenraum, stahlen 30 iPads und flüchteten unerkannt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergsicher-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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