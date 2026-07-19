Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kleinkraftradfahrer flüchtet vor der Polizei

Gummersbach (ots)

Am Samstag (18. Juli, 00:15 Uhr) wollten Polizeibeamte ein mit zwei Personen besetztes Kleinkraftrad kontrollieren, welches ihnen auf der Lindenstockstraße (Höhe der Einmündung "In der Steinerwiese") entgegenkam und in Richtung Dümmlinghausen fuhr. Als die Beamten den Streifenwagen wendeten, beschleunigte der Fahrer sein Zweirad. Der Zweiradfahrer setzte seine Fahrt über den Kreisverkehr "Nordring/Dümmlinghauser Straße" und im Weiteren über die Dümmlinghauser Straße fort. Als der Flüchtige kurz darauf über einen Fußweg in Richtung des Sportplatzes Dümmlinghausen-Bernberg abbog, verloren die Beamten den Sichtkontakt zu dem Kleinkraftrad.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen im Bereich des Sportplatzes konnte die Polizei sowohl das abgestellte Zweirad auffinden, als auch dem Fahrer, einem 16-jährigen Gummersbacher, habhaft werden. Der Mitfahrende konnte nicht mehr angetroffen werden. Der 16-Jährige wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Es stellte sich heraus, dass das Kleinkraftrad weder versichert war, noch der Gummersbacher über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Die Beamten stellten das Zweirad sicher. Den 16-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell