Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbrecher gehen leer aus
Gummersbach (ots)
Zwischen 20 Uhr am 16. Juli und 11 Uhr am 17. Juli (Freitag) haben Unbekannte das gekippte Fenster eines Lagerraums in der Kaiserstraße aufgetreten. Pech für die Einbrecher - es handelte sich um ein Lager für Mülltonnen und Abfälle. Ohne Beute zogen die Unbekannten von dannen.
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