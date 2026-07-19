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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher gehen leer aus

Gummersbach (ots)

Zwischen 20 Uhr am 16. Juli und 11 Uhr am 17. Juli (Freitag) haben Unbekannte das gekippte Fenster eines Lagerraums in der Kaiserstraße aufgetreten. Pech für die Einbrecher - es handelte sich um ein Lager für Mülltonnen und Abfälle. Ohne Beute zogen die Unbekannten von dannen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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