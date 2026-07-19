Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Bäckerei

Waldbröl (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (18./19. Juli) sind Kriminelle in eine Bäckerei an der Brölstraße in Waldbröl-Rossenbach eingebrochen. Die Unbekannten beschädigten ein Fenster, gelangten in die Räumlichkeiten und durchwühlten die Backstube und den Verkaufsraum. Sie erbeuteten den Schubladeneinsatz einer Kasse sowie ein Behältnis mit Wechselgeld. Der entstandene Schaden konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend beziffert werden.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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