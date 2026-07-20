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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Gaststätte

Gummersbach (ots)

Zwischen 23 Uhr am Samstag (18. Juli) und 08:50 Uhr am Sonntag sind Unbekannte in eine Gaststätte in der Hagener Straße eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich über ein Fenster Zugang zum Gastronomiebereich. Dort durchwühlten sie den Thekenbereich und entkamen mit einem iPad und einer Geldbörse. Ein Pkw, der vor der Gaststätte parkte, wurde ebenfalls durchwühlt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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