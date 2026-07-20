Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen/ Glückliche Gesichter im Bürgerhaus

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Glückliche Gesichter gab es in Nordkirchen zu sehen. Im Bürgerhaus fand nun die Preisverleihung zu einem Verkehrsquiz statt. Veranstaltet haben das die Verkehrssicherheitsberater der Polizei Coesfeld während des Blaulichttages am 16. Juni in Capelle.

Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr überreichte die Preise den Gewinnerinnen und Gewinnern und machte somit viele Leute glücklich. Nordkirchens Bürgermeisterin Stefanie Holz und Polizeioberrat Christian Sommer als stellvertretender Abteilungsleiter der Polizei ließen es sich nicht nehmen, an der Verleihung teilzunehmen und zu den ersten Gratulanten zu gehören. Jürgen Lobbe von der Kreisverkehrswacht Coesfeld freute sich über die positive Resonanz der Gewinner, da die Verkehrswacht und die Gemeinde Nordkirchen die Preise gestiftet haben.

Die Verkehrssicherheitsberater sind auf vielen kommunalen Festen vor Ort, um über Verkehrsthemen aufzuklären. Regelmäßig veranstalten sie zudem ein Verkehrsquiz, bei dem die Teilnehmer zeigen müssen, dass sie die Verkehrsregeln beherrschen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell