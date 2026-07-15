Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Motorradfahrer bei Wildunfall in der Gemarkung Harsefeld schwer verletzt

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Stade (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen 13:30 h ist es auf der Landesstraße 124 in Ohrensen zwischen dem Kreisel Linah und Helmste-Sandkrug zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 31-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt.

Der Buxtehuder war zusammen mit einem Bekannten auf der L 124 aus Harsefeld kommend in Richtung Stade unterwegs als beim Durchfahren eines dortigen Waldstücks plötzlich ein Rehwild über die Straße lief.

Beide Motorradfahrer konnten dem Reh noch ausweichen. Danach lief aber im Anschluss ein größerer Dammhirsch über die Fahrbahn und der 31-jährige Fahrer einer Honda CBR 1000 kollidierte mit dem Tier.

Das Wild wurde durch die Wucht des Aufpralls über die Fahrbahn gegen einen Baum geschleudert und verendete dort.

Der Motorradfahrer kam zu Sturz und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Nach der Erstversorgung durch den Stader Notarzt und den Rettungsdienst wurde er ins Stader Elbeklinikum eingeliefert. Sein Motorrad wurde bei dem Unfall völlig zerstört, der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr Ohrensen wurde alarmiert und rückte an der Einsatzstelle an. Die Feuerwehrleute sicherten das Motorrad ab und nahmen auslaufende Betriebsstoff auf.

Die L 124 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Reinigung der Fahrbahn bis gegen 14:30 h voll gesperrt werden.

Der Verkehr wurde durch die Polizei örtlich umgeleitet.

Da täglich Wildunfälle bei der Polizei gemeldet werden, rät Polizeisprecher Rainer Bohmbach nochmals allen Verkehrsteilnehmern, beim Durchfahren von Waldgebieten oder der freien Landschaft auf Wild und die entsprechende Warnbeschilderung zu achten. "Passen Sie bitte ihre Geschwindigkeit den Verhältnissen entsprechend an. Nur so lassen sich Wildunfälle mit Personen oder Sachschäden verringern oder im besten Fall sogar vermeiden."

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

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