Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 56-jährige Autofahrerin bei Unfall in Harsefeld schwer verletzt - Kreisstraße gesperrt

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Stade (ots)

Am heutigen frühen Abend gegen 17:00 h kam es auf der Kreisstraße 26 zwischen Rutenbeck und Harsefeld zu einem Verkehrsunfall, bei eine 56-jährige Autofahrerin schwere Verletzungen erlitt.

Ein 22-jähriger Fahrer eines VW-Passat aus Bargstedt wollte zu der Zeit aus der Straße "Hahnenbalken" kommend nach links in Richtung Harsefeld einbiegen. Dabei übersah er die aus Richtung Harsefeld kommende 56-jährige Golffahrerin aus Apensen.

Das Auto der 56-Jährigen wurde seitlich touchiert, kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Die Birke stürzte um und der Golf blieb auf der Seite liegen.

Die Fahrerin konnte vom Rettungsdienst und den angerückten Feuerwehrleuten aus Harsefeld aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde nach der Erstversorgung an der Einsatzstelle ins Elbeklinikum nach Stade eingeliefert.

Der Unfallverursacher blieb bei dem Unfall bis auf einen Schock unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Die eingesetzten Feuerwehrleute sicherten die Unfallfahrzeuge ab und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf.

Die K 26 musste für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme und anschließende Aufräumarbeiten für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden.

Der Verkehr wurde mit Unterstützung durch die Feuerwehr umgeleitet.

Fotos vom Unfall in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

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