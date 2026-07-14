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Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Kupferdiebe im Alten Land - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am vergangenen Wochenende zwischen Freitagmittag, 12:00 h und Montagmorgen, 07:00 h haben unbekannte Täter in Steinkirchen in der Straße "Striep" vom Gebäude der dortigen Oberschule 12 Kupferfallrohre in einer Gesamtlänge von 36 Metern abmontiert und anschließend mitgenommen.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Steinkirchen unter der Rufnummer 04142-898130.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

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