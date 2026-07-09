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Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Zwei Autos in Stader Innenstadt aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am Mittwoch zwischen 01:00 und 08:45 h wurden in der Stader Innenstadt zwei Autos aufgebrochen und durchwühlt.

In der Eisenbahnstraße haben Unbekannte bei einem dort geparkten Kia Proceed die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen aber aus dem Auto anschließend nichts Brauchbares erbeuten können.

In der Neubourgstraße wurde bei einem Seat Arcona ebenfalls die Beifahrerscheibe zerstört und danach Papiere, Bankkarten und eine geringe Menge Bargeld entwendet.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

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