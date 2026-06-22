Polizei Bielefeld

POL-BI: Ertappter Einbrecher droht mit Hammer

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Hoberge-Uerentrup - Am Freitagnachmittag, 19.06.2026, versuchte ein Einbrecher mit einem Hammer in ein Haus an der Bergstraße einzubrechen. Der Täter wird mit einer Personenbeschreibung gesucht.

Gegen 16:20 Uhr bemerkte eine Bielefelderin einen Einbrecher, der mit einem Hammer Scheiben an ihrem Haus einschlug, um einzudringen. Als sie den Mann ansprach, drohte er kurz mit dem Hammer und ergriff dann die Flucht in eine unbekannte Richtung.

Der Einbrecher wurde wie folgt beschrieben: 170 bis 175 cm groß, 30 bis 40 Jahre alt und eine sportliche Figur mit breiteren Schultern. Bei der Tat trug er eine dunkelblaue Jacke mit roten Akzenten, bei denen es sich um Streifen gehandelt haben könnte. Mund und Nase waren mit einer schwarzen Stoffmaske bedeckt.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zum beschriebenen Täter beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

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