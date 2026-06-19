Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Unfälle beim Ausparken

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Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stieghorst - Am Donnerstag, 18.06.2026, übersahen zwei Autofahrer beim Ausparken Zweiradfahrer und kollidierten mit diesen.

Gegen 11:30 Uhr fuhr eine 76-jährige Bielefelderin mit ihrem Mercedes C 200 rückwärts aus einer Parklücke an der Greifswalder Straße. Dabei übersah sie einen vorbeifahrenden 87-jährigen Radfahrer aus Bielefeld. Der Radfahrer stürzte durch den Zusammenstoß und erlitt leichte Verletzungen. Am Auto und am Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

Außerdem parkte ein 34-jähriger Bielefelder gegen 19:50 Uhr an der Carl-Severing-Straße, in Höhe Helenenstraße, mit seinem VW Polo aus einer Parkbucht aus und wollte unmittelbar wenden. Dabei übersah er einen von hinten kommenden 17-jährigen Steinhagener, der mit seinem Motorrad, einer Aprilia SX 125, in Richtung Paul-Schwarze-Straße fuhr. Der 17-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit der Fahrerseite des Polos. Bei dem Unfall erlitt er leichte Verletzungen und wurde für die weitere Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer erlitt ebenfalls leichte Verletzungen.

Der Gesamtschaden am Auto und am Motorrad beläuft sich auf rund 9500 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die Polizei sensibilisiert: Wenn Sie rückwärts ausparken, müssen Sie äußerte Sorgfalt walten lassen, um den vorfahrtsberechtigten Straßenverkehr nicht zu gefährden. Ist ihre Sicht eingeschränkt, müssen Sie sich von einer Hilfsperson einweisen lassen. Kommt es zu einem Unfall, wird die rückwärtsfahrende Person in der Regel als Verursacher angesehen. Wird neben einem Sachschaden auch eine Person verletzt, wird zudem wegen einer fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Außerdem: Wenn Sie als Autofahrer abbiegen oder wenden wollen, vergewissern Sie sich, dass sie keine Verkehrsteilnehmer gefährden. Nutzen Sie ihre Innen- und Außenspiegel, geben Sie mit ihrem Blinker die gewünschte Richtung an und führen Sie einen Schulterblick aus, um Personen im toten Winkel zu erblicken.

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