Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebe entwenden zwei Toyota Lexus

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stieghorst - In den Nächten von Dienstag auf Mittwoch und von Mittwoch auf Donnerstag, 18.06.2026, stahlen unbekannte Täter zwei Fahrzeuge an der Breslauer Straße und der Gildemeisterstraße.

Der Bielefelder hatte seinen schwarzen Lexus RX 450h am Mittwoch in einer Parkbucht an der Breslauer Straße abgestellt und ihn dort gegen 19:00 Uhr zuletzt gesehen. Als er am nächsten Morgen, gegen 07:00 Uhr, zum Abstellort zurückkehrte, war der Wagen nicht mehr dort.

In der Nacht zuvor, zwischen Dienstag, 19:30 Uhr, und Mittwoch, 17.06.2026, 09:10 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Toyota Lexus NX 450h in schwarz-metallic vom Gelände eines Autohändlers an der Gildemeisterstraße, in der Nähe des Heideblümchenwegs.

Hinweise zu den Fahrzeugdiebstählen nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

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