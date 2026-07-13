Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 150 Meter Kupferkabel von Buxtehuder Baustelle entwendet, Einbrecher auf Stader Baustelle entwenden Heizverteiler

Stade (ots)

1. 150 Meter Kupferkabel von Buxtehuder Baustelle entwendet

Unbekannte haben in der Zeit von Donnerstag, den 09.07., 15:00 h bis Montag, den 13.07., 07:15 h in Buxtehude im Moosbeerenweg gewaltsam einen Bauzaun an dem Neubaugebiet "Orchideenstraße" geöffnet und konnten dann so auf das Baustellengelände gelangen. Hier konnten der oder die Täter dann auf einer Palette gelagerte Kupferkabel in einer Lände von ca. 150 Metern in verschiedenen Durchmessern erbeuten. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Einbrecher auf Stader Baustelle entwenden Heizverteiler

In der Hospitalstraße in Stade haben sich Unbekannte zwischen Freitag, den 10.07., 15:00 h und Montag, den 13.07., 10:45 h Zutritt zu einer dortigen Baustelle verschafft und anschließend aus dem betroffenen Gebäude 6 Fußbodenheizverteiler abmontiert und entwendet. Der hier angerichtete Schaden wird auf ca. 2.100 Euro beziffert.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

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