Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Bei Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von jungen Leuten Schüsse gefallen - Zwei Tatverdächtige festgenommen, Einbrecher in unbewohntem Wohnhaus in Düdenbüttel, Vier Autos in Stade aufgebrochen

Stade (ots)

1. Bei Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von jungen Leuten Schüsse gefallen - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Gegen 21:00 h am gestrigen Abend wurden der Polizei Schussgeräusche in Stade in der Harburger Straße im Bereich hinter einer dortigen Tankstelle gemeldet.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung mit diversen Polizeifahrzeugen aus Stade, den umliegenden Dienststellen und der Bereitschaftspolizei konnten die eingesetzten Beamten dann eine 5 - 6 Personen, der Polizei bereits aus anderen Vorkommnissen bekannte, Gruppe von Jugendlichen und Heranwachsenden im Alter zwischen 14 und 18 Jahren feststellen.

Zwei von ihnen konnten im Laufe der weiteren Ermittlungen der vorausgegangenen Tat zugeordnet werden.

Nach Angaben der 5-köpfigen Opfergruppe im Alter zwischen 16 und 20 Jahren war man miteinander in Streit geraten und woraufhin eine Person mit einem Gegenstand auf sie eingeschlagen habe. Ein zweiter Täter habe dann plötzlich eine Waffe gezogen und mehrere Schüsse abgegeben. Ob es sich dabei um eine scharfe Waffe gehandelt hat, müssen die weiteren Recherchen ergeben.

Verletzt wurde bei der Auseinandersetzung zum Glück niemand.

Der 14- und der 18-jährige Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen und in den Stader Polizeigewahrsam eingeliefert. Dort wurden sie erkennungsdienstliche behandelt und mussten sich ersten Vernehmungen unterziehen.

Bei der anschließenden Spurensuche auch mit Diensthunden der Polizeidirektion Lüneburg konnten am Tatort Beweismittel sichergestellt werden.

Gegen die beiden Beschuldigten wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Totschlags eingeleitet.

2. Einbrecher in unbewohntem Wohnhaus in Düdenbüttel

Bisher unbekannte Einbrecher sind am Freitag zwischen 17:00 h und 19:00 h in Düdenbüttel in der Straße Maneesch nach dem Aufhebeln der Hintereingangstür in ein dortiges, zur Zeit unbewohntes Wohnhaus eingedrungen.

Hier wurden anschließend im Inneren alle Räumlichkeiten durchsucht. Ob und was der oder die Täter dabei erbeuten konnte, steht zur Zeit noch nicht fest.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter 04144-606080.

3. Vier Autos in Stade aufgebrochen

In Stade wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag mindestens vier Autos aufgebrochen.

In der Allmersallee haben der oder die Unbekannten einen Opel Mocca und einen Ranault Clio aufgebrochen und aus dem Opel zwei Brillen ein Elektrogerät sowie eine geringen Menge Bargeld entwendet.

In der Eisenbahnstraße wurde die vordere rechte Fensterscheibe eines Mini eingeschlagen. Ob hier etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest und in der Harsefelder Straße wurde ein weiterer PKW geknackt und daraus ein Mobiltelefon, eine Geldbörse mit Papieren und einer geringen Menge Bargeld sowie eine Musikbox, Airpods und Parfum entwendet.

Der Gesamtschaden an allen vier Fahrzeugen wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

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