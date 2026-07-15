Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stader Polizei nimmt mit Unterstützung des SEK einen Tatverdächtigen in drei Raubsachen in Stade fest, Kupferdiebe an Bargstedter Kindergarten

Stade (ots)

1. Stader Polizei nimmt mit Unterstützung des SEK einen Tatverdächtigen in drei Raubsachen in Stade fest

Am 17. Januar diesen Jahres ereignete sich in Stade ein Angriff auf einen Taxifahrer. Dabei forderte ein zunächst unbekannter Täter unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe von Wertgegenständen, musste aber schließlich ohne Beute die Flucht antreten.

Am 30. Mai wurde in Stade in der Salzstraße eine dortige Bar von zwei unbekannten Tätern überfallen. Einer der Räuber schoss seinerzeit mit einer Waffe in die Decke des Lokals. Die beiden Täter erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld.

Und am 03. Juli ereignete sich ein Raub auf einen Autofahrer, bei dem Unbekannte einen PKW frontal mit dem Auto des Opfers zusammenstoßen ließen und ihm anschließend mehrere hundert Euro Bargeld abnahmen.

In allen drei Fällen konkretisierte sich im Rahmen der Ermittlungen der Verdacht gegen einen 23-jährigen Mann aus Stade. Gegen ihn wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade beim Amtsgericht Stade ein Durchsuchungsbeschluss und durch das Landgericht Stade ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Da davon ausgegangen wurde, dass dieser möglicherweise im Besitz einer Schusswaffe sein könnte, wurde die Wohnung des Staders am gestrigen Dienstagnachmittag mit Unterstützung des Spezialeinsatzkommandos Niedersachsen und Diensthundeführern der Polizeidirektion Lüneburg geöffnet und der Beschuldigte festgenommen.

Der 23-Jährige wurde zunächst in den Stader Polizeigewahrsam eingeliefert, wo er sich erkennungsdienstlichen Maßnahmen und ersten Vernehmungen unterziehen. Er wird am heutigen Mittwoch dem Haftrichter beim Landgericht Stade vorgeführt.

Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung konnten Beweismittel sichergestellt werden.

Die Ermittlungen in den Sachen dauern weiter an.

2. Kupferdiebe an Bargstedter Kindergarten

Bisher unbekannte Kupferdiebe haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Rosenweg in Bargstedt das Gelände des dortigen Kindergartens betreten und anschließend sechs Kupferfallrohre in einer Länge von jeweils drei Metern abmontiert und mitgenommen. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell