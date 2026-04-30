Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht in Oggersheim - Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oggersheim (ots)

Am Mittwoch, den 29.04.2026 gegen 17:30 Uhr, befuhr eine Autofahrerin die Fritz-Lederle-Straße in Richtung Georg-Heieck-Straße. Hierbei kam ihr ein ca. 50-60-jähriger Radfahrer mit kurzen Haaren und Bart entgegen, welcher das Auto beim Vorbeifahren touchierte und stürzte. Noch bevor sich die Autofahrerin nach dem Wohlergehen des Radfahrers erkundigen konnte, stieg dieser auf sein Fahrrad und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugenhinweise nach dem flüchtigen Fahrradfahrer werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963-24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

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