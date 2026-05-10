Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Verkehrsunfall mit Stadtbahn

Stuttgart (ots)

- Kleintransporter von Stadtbahn erfasst

- Eine leichtverletzte Person

Gegen 11:35 Uhr kam es an einer Grundstücksausfahrt in der Böblinger Straße in Stuttgart-Kaltental zu einer Kollision eines Kleintransporters mit einer Stadtbahn.

Beim Ausfahren eines Kleintransporters aus einer Grundstücksausfahrt prallte dieser mit einer nach Vaihingen fahrenden Stadtbahn zusammen. Dabei wurde der PKW-Fahrer leicht verletzt und in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Die Feuerwehr befreite die verletzte Person aus ihrer Zwangslage und versorgte sie bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

Die Fahrgäste der Stadtbahn wurden durch die Feuerwehr gesichtet und betreut, bis ein Aussteigen über mobile Ausstiegstreppen der Feuerwehr ermöglicht wurde. Eine Weiterfahrt für die Fahrgäste ist durch die SSB organisiert worden.

Nach dem Einsatz der Feuerwehr konnte die Stadtbahn selbständig ins Depot zurückkehren, der Kleintransporter wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschzug

Feuerwache 2: Inspektionsdienst

Feuerwache 3: Rüstzug

Feuerwache 5: Feuerwehrkran und Wechsellader-Fahrzeug mit Abrollbehälter-Anschlagmittel

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Degerloch-Hoffeld: Rüstwagen 1

Rettungsdienst

Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeug, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Kriseninterventionsteam

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