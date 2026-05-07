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Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Brand im Dachgeschosse eines Wohngebäudes

Stuttgart (ots)

   -	Zwei Löschrohe und eine Drehleiter im Einsatz
   -	Keine verletzten Personen

Mehrere Anrufer meldeten am Donnerstagmittag gegen 12:10 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus dem Dach eines Wohngebäudes in der Straße "Weidenbrunnen" in Stuttgart-Mühlhausen. Rund 50 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr konnten den Brand im Dachgeschoss mit zwei Löschrohren schnell löschen.

Das restliche Gebäude wurde von weiteren Trupps unter Atemschutz abgesucht. Das Gebäude war leer und es kam zu keinen verletzten Personen. Gegen 12:50 Uhr konnte der Einsatzleiter "Feuer aus" melden. Abschließend wurde das Gebäude belüftet und die Luft auf Schadstoffe überprüft. Die letzten Einsatzkräfte konnten gegen 15:00 Uhr wieder einrücken.

Um weitere Paralleleinsätze abarbeiten zu können, wurde die Feuerwache 3 in Stuttgart Bad-Cannstatt durch weitere Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart besetzt.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung

Feuerwache 2: Gerätewagen-Hygiene

Feuerwache 3: Löschzug, Löschfahrzeug

Feuerwache 4: Löschzug

Verwaltungsstandort: Direktionsdienst, Inspektionsdienst

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Mühlhausen: Zwei Löschfahrzeuge, Mannschaftstransportfahrzeug

Abteilung Degerloch-Hoffeld: Einsatzleitwagen

Zur Wachbesetzung: Abteilungen Münster, Untertürkheim und Wangen

Rettungsdienst: Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeug, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stuttgart
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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