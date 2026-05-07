FW Stuttgart: Brand im Dachgeschosse eines Wohngebäudes
Stuttgart (ots)
- Zwei Löschrohe und eine Drehleiter im Einsatz
- Keine verletzten Personen
Mehrere Anrufer meldeten am Donnerstagmittag gegen 12:10 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus dem Dach eines Wohngebäudes in der Straße "Weidenbrunnen" in Stuttgart-Mühlhausen. Rund 50 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr konnten den Brand im Dachgeschoss mit zwei Löschrohren schnell löschen.
Das restliche Gebäude wurde von weiteren Trupps unter Atemschutz abgesucht. Das Gebäude war leer und es kam zu keinen verletzten Personen. Gegen 12:50 Uhr konnte der Einsatzleiter "Feuer aus" melden. Abschließend wurde das Gebäude belüftet und die Luft auf Schadstoffe überprüft. Die letzten Einsatzkräfte konnten gegen 15:00 Uhr wieder einrücken.
Um weitere Paralleleinsätze abarbeiten zu können, wurde die Feuerwache 3 in Stuttgart Bad-Cannstatt durch weitere Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart besetzt.
Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr
Feuerwache 1: Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung
Feuerwache 2: Gerätewagen-Hygiene
Feuerwache 3: Löschzug, Löschfahrzeug
Feuerwache 4: Löschzug
Verwaltungsstandort: Direktionsdienst, Inspektionsdienst
Freiwillige Feuerwehr
Abteilung Mühlhausen: Zwei Löschfahrzeuge, Mannschaftstransportfahrzeug
Abteilung Degerloch-Hoffeld: Einsatzleitwagen
Zur Wachbesetzung: Abteilungen Münster, Untertürkheim und Wangen
Rettungsdienst: Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeug, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst
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