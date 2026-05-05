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Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Pilotierung einer Alarminformation für Pressevertreter

Stuttgart (ots)

Im Rahmen einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Pressevertretern pilotiert die Feuerwehr Stuttgart ab Mitte Juni eine Alarminformation.

Bei gewissen Alarmstichworten oder nach Bedarf können die Disponenten der Integrierten Leitstelle Stuttgart ab Mitte Juni akkreditierte Pressevertreter per E-Mail über den Einsatz informieren,

Die Information wird mit Einsatzstichwort, Alarmierungszeit, Postleitzahl und Straße ohne Hausnummer versendet.

Die Pilotierung ist auf ein Jahr bis Mitte 2027 ausgelegt. Anschließend wird das System evaluiert und über die Fortführung oder notwendige Anpassungen entschieden.

Interessierte Pressevertreter können sich für weitere Informationen ab sofort an die Pressestelle der Feuerwehr Stuttgart wenden:

37-Pressestelle@stuttgart.de

0711 21673555

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stuttgart
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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